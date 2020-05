Kivil istuv Silvia Ilves salapäraselt: mul on olnud siiani elu kõige kirglikum aeg

Tšellist Silvia Ilves kirjeldas oma üle 4500 Instagrami fännile, kuidas tema karantiin on möödunud, kuid jäi samas väga salapäraseks.

«Imeline, kui palju saladusi on täis naise süda,» alustas Ilves oma postitust ja lisas: «võib öelda, et mu 27s eluaasta on olnud siiani elu kõige kirglikum ning romaanide rohkeim aeg, sest paradoksaalsel kombel juhtub elus sageli nõnda, et piiride seadmine annab vaid hoogu juurde tegudele, mille üle püüame kontrolli hoida.»

«Teen iseendale reegleid selleks, et neid kohe murdma hakata,» lisas Ilves juurde, ning täpsustas, et iga päev on täis uusi seiklusi, millest eelneval päeval aimugi ei ole.

«Ma armastan oma elu,» lisas tšellist rõõmsalt. Ilvese positiivset karantiiniaja meeleolu iseloomustab ka särav lillekimp, millega muusik end päev varem ise premeeris.

Aprillikuu viimases Instagrami postituses 27. eluaastale viitav Ilves tähistab oma sünnipäeva 31. augustil. Nõnda algas tšellisti «siiani elu kõige kirglikum eluaasta» pärast kihluse katkestamist Ilvese noorima poja isa Jaan Kullaga.

Teadaolevalt oli Ilves möödunud aasta lõpus suhtes muusik Paul Neitsoviga (26). Nende tormiline suhe 2019. aasta novembris lõppes nädalatega. Muusikud on jäänud sõpradeks, olgugi, et Ilves nimetas Neitsovit sotsiaalmeedias oma kõige kehvemaks voodipartneriks. Rohkem saad selle kohta lugeda SIIT.

Ilves ja Neitsov andsid märtsi alguses välja ka ühise plaadi «Kümnel keelel». Pärast muusikute lühikeseks jäänud suhet on Neitsov leidnud endale uue kallima, Alyona Tinyakovaga, kuid Ilves pole ametlikult 2020. aastal ühtegi uut kallimat tutvustanud.

Küll aga kirjutas Elu24 kuu aega tagasi, et Ilvese ellu on saabunud uues salapärane muusa. «Ja ta lihtsalt tuleb mu ellu ning keerab kõik pea peale. See on nii äge! Naudin selle kõige juures iseendaks olemist!» teatas Ilves toona ja lisas: «ei oleks osanud arvatagi, et keerulise ajaga koos kingitakse mu ellu üks ilus hing, kes täidab just seda kohta, millest olen unistanud — muusa rolli.»