VIDEO ⟩ Inglismaal vahi alla võetud pätt sülitas verd noore politseiniku silma

Vahejuhtum, kus noorele politseinikule näkku sülitati, leidis aset 18. aprillil. «Ta sülitas mulle silma,» lausus politseinik Annie Napier vahetult pärast juhtunut. Korrakaitsja kehakaamera salvestuses kinnitab neiu, et temaga on kõik korras, kuid ta on koroonaviiruse pärast mures.

Oritsejafor, keda võeti vahi alla naabri ründamise eest, oli parasjagu kautsjoni alusel vabaduses (korrakaitsja ründamise eest). Pärast vahistamist väitis Oritsejafor, et ei tahtnud politseinikule näkku sülitada.

Juhtumiga seotud prokurör täpsustas, et Oritsejaforil oli enne vahi alla võtmist verine nina, mis tähendab, et mees sülitas politseinikule näkku ka verd. Päti kaitsja väitis, et Oritsejafor bipolaarne, ning tal on ka skisofreenia.

«Eesiliinide ohvitseridena teame, et seame end potentsiaalsesse ohtu, kuid nüüd seisame silmitsi täiendava Covid-19 nakkuse riskiga, mis seab ohtu ka meie perekonnad,» rääkis Napier pärast juhtunut.

«See on šokk, kui keegi teile näkku sülitab, ja väga ebameeldiv, nii et mul on hea meel, et politseijõud ja kohtud võtavad neid rünnakuid nii tõsiselt.»