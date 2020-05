PILDID ⟩ Taanis alustati autokontsertidega

Autokino kontseptsioon pärineb 1930. aastatest, kuid autokontserdid on midagi uut. Kuna koroonakriis on muusikatööstuse seisma pannud ja muutnud igasugused rahvakogunemised võimatuks, tuleb ka kontsertide andmisele loominguliselt läheneda.

Taani suuruselt teises linnas Aarhusis alustati autokontsertide andmisega. Otsa tegi lahti Taani popmuusik Mads Langer, kes andis eelmisel reedel Tangkrogeni pargis väljamüüdud kontserdi, vahendas kohalik leht Jyllands-Posten.

Mads Langeri autokontsert Taanis Aarhusi linnas. FOTO: AFP/Reuters/AP/Scanpix

Mads Langeri autokontsert Taanis Aarhusi linnas. FOTO: AFP/Reuters/AP/Scanpix

Üritus kuulutati välja vaid kuus päeva enne toimumist ning pileteid müüdi 500. Lava pandi parki püsti spetsiaalselt autokontserdi jaoks. Nagu autokinodeski, said külastajad kontserti kuulata autoraadio kaudu, samuti olid artist ja publik ühenduses Zoomi videokõne abil.

Kohalik politsei jäi ürituse korraldusega rahule. Christian Friis Østjyllandi politseist ütles kohalikule lehele, et tagasiside on olnud ainult positiivne. «Kõik oli kontrolli all. Inimesed käitusid nii, nagu pidid, ning kõik autod lahkusid pargist poole tunni jooksul,» ütles Friis.

Mads Langeri autokontsert Taanis Aarhusi linnas. FOTO: AFP/Reuters/AP/Scanpix

Mads Langeri autokontsert Taanis Aarhusi linnas. FOTO: AFP/Reuters/AP/Scanpix

Kas autokontsertide korraldamine muutubki nüüd uueks normaalsuseks, kuni viirus on alistatud, saame näha. Tallinna lauluväljaku juht Urmo Saareoja rääkis nädala alguses «Vikerhommikus», et sarnane plaan küpseb ka Tallinnas, kuid vaja on veel valitsuse heakskiitu.