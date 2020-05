SURMAV SÜNNIPÄEV ⟩ Vene instastaari pidu lõppes kolme inimese surmaga: tol päeval lagunes mu elu kaheks

Venemaalt pärit instastaar Jekaterina Didenko tähistas oma 28. veebruaril oma 29. sünnipäeva. Elu24 kirjutas järgmisel päeval, et Moskvas peetud sünnipäevapidu lõppes kahe inimese surmaga. Mõned päevad hiljem vahendas New York Post , et saatuslik pidu nõudis kokku kolme inimese elu.

«See, mis juhtus oli lihtsalt traagiline asjaolude kokkusattumus. See on arm minu südamel. See, et ma naeratan ei näita, et mu sisemine olek sellega võrdub. See naeratus näitab seda, et ma püüan edasi elada,» tõdes venelanna.