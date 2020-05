ÜLINUNNU VIDEO ⟩ Getter Jaani emotsionaalse muusikavideo peategelaseks on lauljatari tütar

Jaani, kes kadus aasta alguses kuudeks sotsiaalmeediast, naasis sel nädalal salapärase sõnumiga. Sõnum oli muidugi see, et Jaanil oli välja tulnud uus singel, mis on ilmselgelt pühendatud lauljatari tütrele.

Nüüd on lauljatar avaldanud ka muusikavideo, mis algab nostalgilise hetkega Jaani enda lapsepõlvest. Minimalistlik, kuid väga armas video, on täis südamlikke kaadreid ning selle peategelaseks on ei keegi muu, kui Jaani tütar, Emily.

Uuest singlist ja muusikavideost rääkis Jaani avameelselt ka oma Instagramis: «Ma olen terve nädal tundnud väga suurt ärevust ja palju erinevaid emotsioone! Iga sõnumi peale käib südamest jõnks läbi ja pisarad tahavad samuti pea iga sündmuse järel tulla, aga seda kõike ikka pigem rõõmust ja ka pingelangusest.»

Jaani jätkas, et on väga elevil, et saab peagi jagada kõigi oma fännidega «Mitu mind» muusikavideot. Vaata ülinunnut muusikavideo SIIN: