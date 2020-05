Pärast 48 päeva said Barcelona elanikud lõpuks koduseinte vahelt välja, olgugi, et ainult kord päevas. Hispaanlastel lubatakse välja minna selleks ettenähtud ajal, et teha sporti või lihtsalt jalutada.

FOTO: Paco Freire/ZUMAPRESS.com/Scanpix