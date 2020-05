VIDEO Modellid: Tallinn Fashion Week on eriline - kõik saavad tasuta seda näha!

Adeline Vaher-Vahter on imekaunis ja julge naine, keda laiem avalikkus ka modellisaate kaudu tunneb. Embassy of Fashioni disainer Riina Põldroos valis just tema oma lemmikmodellina esitlema tervet tuliuut kevadkollektsiooni.

Modell Adeline laval, estlemas Riina Põldroosi loomingut FOTO: Remo Tõnismäe/Postimees

Mille poolest on virtuaalne moenädal eriline?

Adeline: «Ma arvan, et see ongi just puhtalt sellepärast eriline, et kui tihti juhtub seda, et sa saad terve disaineri kollektsiooni Fashion Weekil ühekorraga läbi kõndida!»

Mille poolest vaatajad virtuaalsel moenädalal võidavad?

«Puhtalt sellepärast, et sellel aastal on virtuaalne Tallinn Fashion Week täiesti tasuta, seega kõigil on võimalus seda näha!»

Moeajakirjanik Kristina proovib selga Ketlin Bachmanni šokolaadipaberina sädelevat nahkmantlit. Kathriin lippas sel hetkel kibekiirelt uut kostüümi selga panema. FOTO: Pilt videost

Kathriin Usai kuulub modellikaardiväe uude säravasse lainesse, kus ilma teevad karakteriga kaunitarid ja isikupära on sama oluline nagu ideaalsed mõõdud. Moenädalal esitleb ta Embassy of Fashioni disaineri Ketlin Bachmanni loomingut.

Mille poolest on virtuaalne moenädal eriline?

«Siin on kuidagi väga vaikne ja rahulik tunne, lava taga on palju vähem sagimist kui tavaliselt. Võib nii öelda küll, et tunnen end turvaliselt.»

Kuidas karantiini rüpes moehuvi elus hoida?

«Netišopingud! E-poodides on allahindlused hetkel.»

Kõike, mida näeb Tallinn Fashion Weeki virtuaalsel moelaval, saab otsekohe ise kanda. Enamikel disaineritel on olemas oma e-poed ja kellel pole, siis tuliuus kaunis moeasi on vaid telefonikõne kaugusel. 2 + 2 põhimõttel on paljud disainerid ka valmis ühele kliendile oma moemaja uksed privaatselt lahti tegema. Nii et kriisiaja hammas Eesti moekunsti peale ei hakka, ilu on vastupidi see, mis meie kõigi meeleolu üleval hoiab ja meid seda jama üle elada aitab!