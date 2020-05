PILK PEALE ⟩ Lenna võtab kodutalus ette ka kõige karmimad tööd: ma ei saa kõike lasta Lauril teha

«Tervitame hetkel töötuid muusikuid ja näitlejaid, sõpru põllumehi, talupidajaid, väikeettevõtete omanikke, kooliõpetajaid, meditsiinitöötajaid ja tegelikult kõiki kõiki teisi.. Kriisiaeg on ühtpidi imelik ja teisalt tore, sest saab/peab olema leidlik ja muutma oma harjumusi. “Üks amet terveks eluks” ajastu on läbi! On aeg ümberõppeks ja arenguks rohkem, kui kunagi varem. Sellega seoses on elu mind paisanud maale elama, kuigi olen siin toimetanud osaliselt juba 10 aastat. Kõik, kes maal elavad, teavad seda omast käest – ühest otsast ehitad, teisest otsast laguneb ja ega ma ei saa ka kõike lasta Lauril kodus teha,» nendib Lenna. «Mulle ei meeldi kasutult pealt vaadata," selgitab lauljanna, miks just saega möllama otsustas hakata. Olenemata sellest, et kodus tegemisi ja põnevust jagub, siis ka muusikat ta veel unustanud ei ole.»