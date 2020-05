Koroona pani põntsu: Eestis mõisa omaval Soome mäesuusalegendil näpud põhjas

«No kuidagi peab sellest situatsioonist välja ronima,» ohkas Palandar ja lisas, et õnneks on perel majad Eestis, Prantsusmaal ja ka Soomes Tornios. Kulud on Palanderi perel suured, sissetulekuid pole aga juba mitu kuud olnud punast krossigi.

«See on täiesti pekkis, aga kindlasti pole ma ainus, kellel selline olukord on tekkinud,» rääkis 1999. aasta slaalomi maailmameister.

Mäsuusalegendi abikaasa Riina Palander rääkis Soome väljaandele Me Naiset, et viieliikmelise pere ainsad sissetulekud on juba mitu kuud olnud vaid kolme lapse eest saadavad toetused.

Tavaolukorras oleks ehk Eestis Ontikal asuv mõis majutusasutusena Palanderid hädast välja aidanud, kuid koroonaviirus tappis äritegevuse kohe kriisi alguses sealgi.

«Kõik broneeringud tühistati. Oleme sinna palju investeerinud, kuid kõik kadus piltlikult öeldes 48 tunni jooksul,» selgitas 43-aastane Palander.

«Kui veaks kuidagi sügiseni välja, oleks hea.» Samal ajal, kui tulud nullis, tuleb postkasti arveid kolme majapidamise eest.

Kalle Palander tuli 2003. aastal slaalomis maailmakarikavõitjaks. FOTO: Cornelius Poppe / SCANPIX

«Igaüks saab aru, et kolme maja üleval pidada ilma igasuguse sissetulekuta on keeruline.»

Ei aita ka Palanderi telekommentaatori ajutised tööotsad. Tornios asuva maja eest sai Palander eelmisel nädalal ostupakkumise, kuid lükkas selle tagasi. «Iseloom ei lubanud müüa,» tusatses Palander.

«Tornio maja elektriarve oli talvel juba tonn euri. Telekommentaatorina lõugade lõksutamine riiklikus televisioonis lõppes ka ära, sest võistlused jäid ära ja polnud ju midagi kommenteerida.»

Nüüd arvab Palander, et ehk oleks mõistlik treenerina tööd leida.

«Täiesti kuses oleme,» sõnas Palander.

Oma mõisahotelli tuleviku suhtes pole ta veel otsust langetanud. Küll aga mõlgutab ta süngeid mõtteid: «Võib olla inimesed ei reisi veel terve järgmise aasta kuskile. Võib olla kaks järgmist aastat.»

Kalle Palander arvab, et ehk oleks aeg mäesuusatamise treeneriks hakata. FOTO: Nisse Schmidt / SCANPIX/Nisse Schmidt / SCANPIX

«Siseturism saab Soomes ehk kohe hoo sisse, sest inimesed tahavad neist paganama korrusmajadest välja saada. Kuid kas keegi pärast piiride avanemist ka kohele laevale tormab ja Eesti poole sõidab? Olen selles suhtes väga pessimistlik.»

Üks võimalus on loobuda Ontika mõisast. Kuid Palanderil on veel maja ka Prantsuse Rivieras. Endine tippmäesuusataja on olnud ühenduses sealsete tuntud äritegelastega ning saanud kinnitust oma tulevikunägemusele. See annab lootust ja lohutust.

«Keegi ei saa Soomes aru, kui perses kõik on,» lajatas Palander.