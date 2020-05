Hollandi ja Belgia piiril on absurdne koroonaolukord

Kui Belgia võimud määrasid, et kõik poed välja arvatud toidupoed ja apteegid tuleb koroonaviiruse tõttu sulgeda, siis Zeemani omanikud langetasid ebatavalise otsuse, teatab iltalehti.fi.

Hollandi võimud ei ole koroonakriisi ajal andnud käsku rõivapoode sulgeda ning seega on Zeemani rõivapoe Hollandi osa avatud, Belgia osa aga suletud. Kahe riigi piiril asuva poe Hollandi osas on ostjad, Belgia poolel mitte, ning kaks osa on eraldatud keelulintide abil.

Baarle-Nassau ja Baarle-Hertog on kaksiklinnad, millest Nassau on Hollandis ja Hertog Belgias. Kaksiklinnal on ühine raamatukogu ja tuletõrje, kuid kummalgi linnal on eraldi linnavalitsus.

Kahe riigi piiril asub palju hooneid ja esiukse asukoht määrab, kas hoone on Hollandis või Belgias.

«See on absurdne ja naeruväärne, kuid kuna Zeemani kaupluse uks on Hollandis, siis kauplus tohib koroonapandeemia ajal avatud olla. Mis puudutab aga poe seda osa, mis asub Belgias, siis see peab olema vastavalt võimude määrusele suletud,» teatas Baarle-Hertogi linnapea Frans De Bont.

Baarle-Nassaus ja Baarle-Hertogis on tänavapilt kummaline, sest näiteks uksega Belgias asuv optikapood on suletud, kuid uksega Hollandis asuv jalgrattapood avatud.

Goossensi nime kandev mööblikauplus on suletud, kuna uks on Belgias. Linnapea Frans De Bont uurib poe omanikelt, kas oleks võimalik teha kõrvaluks Hollandi poolele, et pood saaks avatud olla.

«Piiril elab palju inimesi, kelle maja juurest jookseb piir. Inimesed ei tohi Belgia poolel kohtuda pereliikmete, sõprade ja tuttavatega, küll aga tohivad seda teha Hollandi poolel. Kui nende elutuba või mõni teine ruum on Hollandis, siis nad tohivad seal külalisi vastu võtta, Belgia pool asuvas toas mitte. Olukord on täitsa absurdne,» lisas linnapea De Bont.

Ta lisas, et kuidagi peab saama absurdsust vähendada ja nad tegelevad sellega.

Zeeman on 1967. aastal asutatud Hollandi rõivakaupluste kett, millel on 1300 poodi Hollandis, Belgias, Saksamaal, Prantsusmaal, Luksemburgis, Austrias ja Hispaanias.

Hollandis on koroonaviiruse diagnoosi saanud üle 40 500 inimese ja viirushaigusse on surnud rohkem kui 5000 inimest. Paranenute kohta andmed puuduvad.