VAATA ⟩ Fännid šokis! Räämas välimusega Liam Gallagheri tunneb vaevu enam ära

Tavaliselt hoolitsetud välimusega Liam Gallagher on karantiinis olles lasknud vohada nii habemel kui juustel. Vaata jahmatavaid kaadreid SIIT! Põhja-Londonis elav mees tabati pisikeselt jalutuskäigult ja väljaande Mirror andmete kohaselt paistis olevat ta heas tuju. Gallagher ei pidanud isegi paljuks, et ühe õnneliku fänniga koos selfi teha.



2009. aastal tegevuse lõpetanud Oasis jagas alles mõned päevad tagasi bändi seni avalikustama pala «Don't Stop» demoversiooni. Liami vanem vend Noel Gallagher leidis demo enda kodust märgistamata CD-plaadi pealt.



«Ülejäänud maailmale sarnaselt, on ka minul olnud võimalus aega surnuks lüüa. Seega otsustasin ma lõpuks üle vaadata, mis lood on neil sadadel plaatidel, mis mul karpides on ja kuhu ei ole mitte midagi peale kirjutatud,» seletas ta «Saatuse tahtel leidsin selle vana demo, mille kohta arvasin, et see on jäädavalt kadunud on.» «Minule teada on tegemist selle loo ainsa versiooniga, mis pärineb umbes 15 aastat tagasi aset leidnud Oasise heliproovist Hongkongis?» lisas mees ja nentis, et täpset kuupäeva ei õnnestunud tal tuvastada.