ELU PÕRGUS ⟩ 10-aastase tüdruku rasedaks teinud mees vägistas last aastaid tema ema nõusolekul

Kansasest Overland Parkist pärit 51-aastane Ronald Dejohnette Jr vägistas aastaid alaealist tüdrukut ja oli ka seksuaalsuhtes tema emaga ning nüüd on politsei mehe vahistanud. Meest süüdistatakse vägistamises ja vääritutes tegudes, vahendas The Sun.

Dejohnette jäi vahele pärast seda, kui üks ämmaemand külastas tüdruku kodu, kuhu ta oli kutsutud selleks, et arutada patsiendi sünnitusplaani. Kui ämmaemand avastas, et patsient on 10-aastane tüdruk, kes ei olnud muide kogu raseduse vältel kordagi arstiabi saanud, teavitas ämmaemand juhtunust politseid.

2018. aastal pöördus Dejohnette väidetavalt tüdruku poole, öeldes, et ta soovib, et tüdruk talle lapse sünnitaks .

Kuigi esmasel ülekuulamisel väitis tüdruk politseile, et ta ei olnud kindel, et mees teda vägistas, siis hiljem tunnistas tüdruk, et ei julgenud algul tõtt rääkida, sest kartis, et Dejohnette saadetakse vanglasse.