TRUMPI SOOVITUSEL ⟩ USA abielupaar jõi koroonahirmus akvaariumi puhastusvahendit

Arizonas Mesas elav 61-aastane Wanda Lenius kartis, nagu paljud teisedki, et nii tema kui ka tema 68-aastase abikaasa Gary Lenius e tervis on ohus ja sai USA presidendi öeldust inspiratsiooni.

«Nägime televiisorist Trumpi, seda näitas iga kanali pealt, ja kõiki ta semusid ning et see oli turvaline ja seda oli, teate, okei, võtta, mis võib olla tõsi. Kuid me ei teadnud õiget annust ega midagi muud,» rääkis Wanda Lenius.