Uus kuum paar! Laura Kõrgemäe semmib armastatud raadiohääle eksiga

Mõned päevad tagas kinnitas armastatud raadiohääl Brigitte Susanne Hunt, et on tantsutreener Indrek Mägiga lähedane ka trennisaalist väljas. Paar päeva hiljem märkis end sotsiaalmeedias suhtesse ka Ron Nõmm, kelle uus väljavalitu on kõmuline eksmiss Laura Kõrgemäe.

Hiljuti märgati Brigitte Susannet ja Indrekut Lääne-Virumaa metsas kettagolfi mängimas, samuti on Indrekut nähtud Väike-Maarjas Brigitte uhke Volkswageni roolis. Seni kuulujutu tasandile jäänud kahtlustele lisas kinnitust Brigitte paar päeva tagasi postitatud Instagrami story, kus ta Indrekuga väga intiimselt tantsu keerutab. Videos ei tantsinud paarike aga mitte spordisaalis, vaid kellegi elutoas. «Sorri, alumised naabrid,» lisas seltskonnakaunitar videole kelmika märkuse.



Brigitte Susanne Hunt ja Ron Nõmm läksid mullu novembris lahku suure skandaaliga, kui meest nähti ööklubis Cafe VS-is naiskolleegiga suudlemas. Enne Hundiga tutvumist oli Nõmme südamedaamiks aga Kopli Krahvinna Ingrid Mänd, kellega on figureeritud teleekraanilgi. Tegemist on Kanal 2 telesaatega «Telerahvas», millest paar mõned aastad tagasi ühiselt osa võttis. See liit siiski lagunes ja Ingrid Mänd on tänaseks räppar Beebilõusta ehk Andrus Elbingi kaasa ning paaril on tütar Venus.