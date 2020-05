Lõuna-Korea: kolm nädalat avalikkusest eemal olnud Kim Jong-unile ei tehtud operatsiooni

Lõuna-Korea ei täpsustanud, kus Kim sel ajal viibis ja mis temaga toimus, kuid rõhutati, et kinnitamata teated Kimi südame- ja jalaoperatsiooni kohta ei vasta tõele, edastab msn.com.

Lisati, et Põhja-Korea liider ei külastanud oma eemalviibimise ajal arste ja talle ei tehtud ka protseduure.

Põhja-Korea meedia avaldatud foto, millel on liidrit Kim Jong-uni näha Sunchoni uue väetisetehase avamisel punast linti läbi lõikamas. Temast vasakul seljataga on ta õde Kim Yo-jong

Piltidel on näha Kimi punast linti läbi lõikamas ja tehasega tutvumas. Põhja-Korea avaldatud videolõigul on näha, et Kimi üks jalg liigub kangemalt kui teine.