RASKE ELU ⟩ Anita Sibul suures ahastuses: olen nii väsinud, et ei saa reisida!

Anita pihib värskes Instagrami postituses, et on tõeliseses ahastuses: «Mul oli eile tõeline närvivapustus. Kõige tipuks hakkab mu rahu muutuma raevuks. Olen tõsiselt väsinud sellest, et ei saa reisida ja olla vaba, see on teist sorti ärevus. Mitte esimese maailma probleem, aga normaalsus hoolitseb meie vaimse tervise eest. Ja vaadates statistikast, kui vähe inimesi on haiglas, tahan ma ainult karjuda MIKS?!»