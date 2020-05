VIDEO ⟩ USAs hoidsid mesilased peret mitu tundi «pantvangis»

Mountain View kahjuritõrje ekspertide sõnul on mesilastel praegu sülelemishooaeg ja on võimalik, et mesilased lendavad ise järgmisel päeval mujale, vahendas WCTV.

Kuid kui nad hakkavad seintesse kärgstruktuuri ehitama või kui nad on Aafrika mesilased, on perekonnal põhjust tõsiselt muretseda verandal tolmlejate pärast.

Kuigi piirkonnas heakorratöid pakkuv kinnisvarafirma pakkus, et saadavad tõrjefirmast kellegi mesilasi hukkama, siis otsustas pere, et nad otsivad alternatiive, kuidas eemaldada mesilased nii, et need elama jääks. Lõpuks leiti üks lähikonnas tegutsev mesinik, kes sülemi eemaldas.