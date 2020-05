VIDEO ⟩ Itaalias hakati Euroopa kõige pikaajalisemaid koroonapiiranguid järk-järgult tühistama

Itaalias on alustanud tööd ka ehitusfirmad, mille 4,5 miljonit töötajat on tänasest taas töökohal.

«On suurepärane minna välja siis, kui tahad. Viia poeg väikese sugulase sünnipäevale ja näha vanemaid. Kuid samas kardame, sest viiruseoht ei ole täielikult möödas. Minu peres on eakaid inimesi ja ma ei taha, et nad piirangute tühistamise ajal saaks nakkuse,» sõnas roomlane.

Kartus, et ohtlik koroonaviirus jõuab vaesesse Lõuna-Itaaliasse, kus meditsiiniabi ja haiglate tase on Põhja-Itaaliaga võrreldes viletsam, sundis Contet kogu Itaaliat 9. märtsil karantiini panema.

Koroonapiirangud on hävitanud Itaalia majanduse, mis juba enne koroonakriisi oli kriisis. Itaalial on väga suur võlg ja see on aina kasvanud.