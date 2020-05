OHTLIK ILUDUS ⟩ Vene kaunitar pussitas sõbrannat, kes proovis tema joominguid peatada

Kaks venelannat, kes elasid enne vahejuhtumit ühise katuse all, läksid aprilli keskpaigas alkoholi pärast tülli. Nimelt viskas 30-aastane venelanna Tatiana Nazarinova kraanikaussi oma korterikaaslase Daria Alyabyeva alkohoolse joogi, vahendab TMZ.

Pärast saatuslikku õhtut on Tatiana rääkinud lähemalt sellest, mis tema ja Daria vahel ikkagi juhtus. Praeguseks on selgunud, et Daria ja Tatiana on vanad tuttavad, kes elasid aastaid tagasi koos Californias, ning hakkasid hiljuti korterit jagama ka New Yorgis.

Tatiana väidab, et kuna nad mõlemad on venelannad, proovis ta Dariat aidata, ning ta taas jalule saada. Eelkõige soovis Tatiana, et tema sõbranna, kellel oli pikemalt pidutsemise ja alkoholiga probleeme olnud, oma joomingud lõpetaks.

Kui koroonakarantiin algas, lootis Tatiana, et Daria olukord paraneb, kuid läks hoopis vastupidi. Tatiana sõnul teeskles Daria vahel, et joob alkoholi asemel kruusist hoopis kohvi või teed. Karantiinis olles hakkas Daria alkoholi tarbima igapäevaselt ning Tatiana kehtestas sõbrannale reegli, et Daria võib juua vaid enda toas.

Tol saatuslikul õhtul leidis aga Tatiana viskiklaasi nende elutoast ja viskas selle kraanikaussi. Daria vihastas, haaras noa ja pussitas Tatianat õlga, näkku, kõhtu ja paremasse kintsu kokku kaheksa korda, vahendab New York Post.

«Proovisin teda eemale tõugata. See oli nii kiire, ja koridor oli pime,» meenutas Tatiana saatuslikku õhtut, vahendab The Sun. «Ma tõsiselt uskusin, et ma arvatavasti suren, kuna ma kaotasin nii palju verd. Ma nägin, et midagi tuli mu kõhust välja, ma arvan, et see oli mu sisikond.»

Tatiana helistas pärast rünnakut hädaabisse, ning ta toimetati haiglasse. Tatiana jäi muidugi ellu, kuid tema vigastused olid üpris tõsised.

Politsei leidis noa korterist, ning Daria võeti vahi alla kaheksa päeva hiljem. Naisele esitati süüdistus teise astme mõrvakatses ja surmava relvaga rünnakus.