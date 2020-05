Kahe vägilase sõnasõda lõpeb poksiringis? Britt lubas islandlasel pea otsast rebida!

Laupäeval ületas eepilises telesarjas «Troonide mäng» üles astunud Islandi üle 200 kilogrammi kaaluv vägimees Hallile kuulunud maailmarekordi raskuse maast üles tõstmises ehk jõutõmbes. Björnsson tõstis maast 501 kilo kaaluva kangi. Hallile kuulunud rekord sai ületatud ühe kilogrammiga.

Pärast vägevat maailmarekordit kutsus islandlane Halli jõudu katsuma poksiringis ja lubas briti kiiresti nokauti lüüa. «CoreSports pakkus mulle just seitsmekohalist lepingut, olen selle juba allkirjastanud. Eddie Hall on oma lõugu lõksutanud juba üle kuu, on aeg need paigast lüüa. Tean, et tallegi on sama lepingut pakutud,» rääkis Björnsson.

Eddie Hall vastas, et temagi on valmis lepingule käe alla panema. Hall, hüüdnimega The Beast (eesti k- Elajas), ütles et must kass jooksis kahe jõujuurika vahelt läbi juba 2017. aastal, kui Hall võitis maailma tugevaima mehe tiitli. «Björnsson tunneb vist siiani, et röövisin temalt selle tiitli,» sõnas Hall.

«Tuhat protsenti, et kirjutan nendele paberitele alla. Ja mitte raha pärast, vaid seetõttu, et sa kutsusid mind kolm aastat tagasi Maailma Tugevama mehe võistlustel petiseks,» lisas britt.

«Ma ei unusta seda iialgi. Inimesed võivad unustada, aga mina ei andesta. Mul on savi, et sa oled üle kahe meetri pikk, mul on kama, et sa oled hiiglane. Mul on ükskõik.»

«Teen kõik endast sõltuva, treenin võimsalt, valmistun ja pingutan täiest jõust. Annan endast absoluutselt kõik, et su sitane pea ringis otsast rebida. Nii, et Thor, hakka treenima. Ringis näeme,» sõnas Hall.

«Olin esimene mees, kes tõstis maast pool tonni. Sina tõstsid ühe kilo rohkem. Keda see kotib? Loeb see, et mina olin esimene, kes sai 500 kilogrammist jagu!»