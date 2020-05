Kas Hiina varjas nahkhiirtega tehtud koroonaviiruse katseid?

Austraalia väljaande Daily Telegraph teatel said nad oma kätte luureühenduse Five Eyes luureraporti, mis puudutab Wuhanis tehtud koroonaviiruse katseid, mida Hiina üritas varjata.

Seni on koroonaviiruse väljapääsemist Wuhanis asuvast kõrgema tasemega viroloogialaborist peetud vandenõuteooriaks. Kaks nädalat tagasi andis Wuhani viroloogiainstituudi juht Wang Yanyi Hiina riigitelevisoonis intervjuu, milles eitas, et talle alluva instituudi laborist võis koroonaviirus välja pääseda.

Hiina Wuhani viroloogiainstituudi kõrgema turvalisustasemega viroloogialabor FOTO: HECTOR RETAMAL/AFP/Scanpix

Teistes riikides tehtud uuringud on näidanud, et tõenäoliselt on uus koroonaviirus pärit loomadelt, eelkõige nahkhiirtelt, keda müüdi Wuhani metsloomaturul.

Samas USA võimud on juba mõnda aega süüdistanud Hiina juhte, et nad varjavad viiruse algupära.

USA president Donald Trump sõnas möödunud nädalal, et maailmas kiiresti leviv koroonaviirus on suure tõenäosusega pärit Hiinas asuvast viroloogialaboratooriumist.

USA välisministri Mike Pompeo sõnul on neil palju tõendeid, mille kohaselt loodi uus koroonaviirus SARS-CoV-2 Wuhani kõrge bioturvalisuse tasemega laboris.

USA välisminister Mike Pompeo FOTO: Andrew Harnik/afp/scanpix

Austraalia väljaande Daily Telegraph ajakirjanike kätte jõudnud 15-leheküljelises raportis süüdistatakse Hiinat Wuhani viroloogialabori katsete varjamises, viiruse päritolu paljastanud arstide suude sulgemises, tõendusmaterjali hävitamises ja koroonaviiruse vaktsiini väljatöötavate teadlaste mitteabistamises.

Raporti taga olevasse Five Eyes luureühendusse kuuluvad USA, Suurbritannia, Austraalia, Kanada ja Uus-Meremaa.

Raportis on veel, et Austraalias õppinud Hiina viroloogid töötasid Wuhani laboris, kus tehti katseid nahkhiirtelt pärit koroonaviirustega eesmärgiga luua biorelv, mis tapaks inimesi.

Mitme lääneriigi luure uurib, kas maailmas levivat ja inimelusi võtvat viirushaigust Covid-19 saab seostada Wuhani viroloogialaboriga.

Raportis on mainitud Hiina viroloogi Shi Zhenglini ja ta juhtitud töörühma. Nad käisid Yunnani maakonnas asuvas koopas, kus elavad nahkhiired ja tõid sealt kaasa nii surnud isendeid kui nende bioloogilisi jäänuseid.

Nad uurisid nii koopast kaasa toodut kui elavaid nahkhiiri ja neil käsitiivalistel imetajatel leiduvaid viiruseid hoolimata sellest, et see on väga ohtlik.

Viroloog. Pilt on illustreeriv FOTO: shutterstock.com

Raporyi kohaselt tegid Shi ja ta kolleegid sünteetilisi koroonaviiruseid, mis meenutasid SARS-CoV viirust ehk ägeda raskekujulise respiratoorse sündroomiga koroonaviirust eesmärgiga uurida, kas need võivad levida nahkhiirtelt teistele imetajatele.

Koroonaviiruse levimise alguses andis Shi intervjuu USA teadusväljaandele Scientific American, milles ütles, et kartis uue koroonaviiruse pärinemist tema laborist, kuid ta hingas kergendatult, kui sai aru, et uus viirus on geneetiliselt erinev tema ja ta töörühma uuritud viirustest.

Luureraporti kohaselt on Shi töörühma uuritud viiruste seas siis ka neid viiruseid, mis sarnanevad uuele koroonaviirusele. Üks Wuhani laboris leiduvatest katseviirustest on uue koroonaviirusega SARS-CoV-2 96 protsendi ulatuses sarnane.

Raportis ära toodud klahtlustest ja faktidest hoolimata on Autraalia valitsus veendunud, et uue koroonaviiruse põhjustatud pandeemia sai alguse Wuhani Huanani mereandide ja metsloomaturul. Wuhani viroloogialaborist väljapääsemise tõnäosuseks arvatakse umbes 5 protsenti.

USA viroloogid arvavad, et uus viirus hakkas levima metsloomaturul, nagu ka linnugripi ja SARSi viirus.