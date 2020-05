KAKS TILKA VETT ⟩ Tiigrikuningas Joe Exoticut hakkab seriaalis mängima tuntud Hollywoodi staar

The Verge vahendab, et 8-osalist sarja arendab ameerika telekanal CBS ning põhineb see Leif Reigstadi sulest Texas Monthly kuukirjas ilmunud artiklil «Joe Exotic: A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild». Cage'i jaoks saab tegu olema esimese telerolliga. Kus seriaali näitama hakatakse, pole veel teada, kuid seriaali arendavad stsenarist ja showrunner Dan Lagana koos produtsent Paul Youngiga.