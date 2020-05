RUMAL TEGU ⟩ 280 000 dollarit maha matnud hiinlast ootas raha välja kaevates ebameeldiv üllatus

Nimelt kurtis Wang, et tema isa mattis viis aastat tagasi maha kaks miljonit jüaani sularaha (umbes 280 000 dollarit), sest mehe arvates oleks selle panka viimine olnud ebaturvaline.

Kui mehe perekond aga sularaha lõpuks üles kaevas , leidsid nad, et see oli üllatavalt halvas seisukorras.

Wang rääkis pangale, kuhu ta osa rahast viis, et neil on kodus veel kümme rahapakki ja et tegemist oli tema vanemate kogutud säästudega.