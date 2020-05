Jägala joa moodne sinine välikäimla varastati ära

«Vargusest teatas välikäimla omanik AS Kemmerling ja see jääb ajavahemikku 27.04–4.05,» rääkis Elu24-le Jõelähtme valla piirkonnapolitseinik Kersti Kald .

AS Kemmerling tegevjuht Marko Kurg rääkis Elu24-le, et aastas varastatakse minimaalselt 4–5 välikäimlat ja ega nad täpselt teagi, mida vargad nendega pihta hakkkavad. «Eks viiakse kuskile nurga taha endale ära,» tõdes Kurg.

Kurg nentis, et selliste tegude taga on tavaliselt uljaspead, kes on näiteks mingeid juutuuberite vempe näinud ja tahavad siis ka näha, mis saab, kui näiteks välikäimla, mis on suuresti nafta baasil tehtud, põlema panna.