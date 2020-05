Kas Kim Jong-uni kange liikumine ja kummaline märk randmel viitavad operatsioonile?

Põhja-Korea avaldas Kimist nii fotod kui video, kus teda on näha rõõmsa näoga liikumas. Videot ja pilte analüüsisid Lõuna-Korea eksperdid, kelle sõnul on märke, et ta võis siiski käia operatsioonil, kuigi selle kohta puudub ametlik kinnitus, teatab reuters.com.

Videol on näha Kimi likkumas, inimestega rääkimas ja suitsetamas. Samas pandi tähele, et ta jalad on kummaliselt kanged ja ta liikumine ei ole tavaline.

Samuti märgati ta paremal randmel punkti, mis võib olla süstimise jälg. See viitab, et talle võidi teha südameoperatsioon, nagu mitmed väljaanded oletasid.

Lõunakorealaste sõnul ei olnud Kimi randmel märki enne seda, kui ta aprilli alguses avalikkusest kadus.

Põhja-Korea juht Kim Jong-un 11. aprillil Tööpartrei keskkomitee istungil FOTO: 朝鮮通信社/AP/Scanpix

Anonüümseks jääda soovinud arsti arvates on Kimi randmel näha punktsiooni, mis tehti umbes nädal tagasi. Ta lisas, et näiteks tilguti all olles ei jääks käele sellist märki.

Osade meediaallikate teatel tehti Põhja-Korea liidrile ta avalikkusest äraolekul südameoperatsioon. Oli ka neid allikaid, mis teatasid operatsiooni ebaõnnestumisest, Kimi kooma vajumisest ja isegi surmast.

Lõuna-Korea medistiinispetsialistide arvates ei ole Kimil hoolimata ta suurest kehakaalust süda haige ja talle ei tehtud südameoperatsiooni.

Küll aga mõjutab liigne kehakaal ta jalgu, mis peavad suurt raskust taluma.

Uues videos on näha, et Kimi jalad olid kõndimisel kanged ja ta tegi tavalisemast lühemaid samme.

Lõunakorealaste sõnul käis Kim samamoodi pärast seda, kui ta 2014 oli pikka aega kadunud. Siis tehti talle pahkluude operatsioon.

Uutel fotodel on näha golfiautot, millega Kim sõitis uue väetisetehase alal ringi. Ka auto kasutamine viitab, et tal on raske käia.

Väetisetehase alal oli laud ja toolid, kuhu Kim ja ta kaaskondlased istusid.

«Laud ja toolid on sellisel sündmusel väga ebatavalised. Kimil võib olla terviseprobleeme, mille tõttu ta ei saa pikka aega järjest püsti olla,» arvas lõunakorealasest Põhja-Korea ekspert Nam Seong-wook.

Põhja-Korea meedia 2. mail avaldatud foto, millel Kim Jong-uni on näha väetisetehase avamisel. Seinal on näha kuupäeva 1. mai 2020 FOTO: STR/AFP/Scanpix

Põhja-Korea ei anna liidri tervise kohta autentset infot, nende teatel on ta alati hea tervise juures.