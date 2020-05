PILDID ⟩ Koroonakarantiini ajal keldrit uurima hakanud mees leidis üle 50 aasta suletuna olnud ruumi

Jake Browni sõnul ostis ta maja selle aasta alguses ja talle jäi mõni aeg hiljem silma, et keldriosa üks sein on erinev, teatab msn.com.

Koroonakarantiini ajal on tal rohkem aega ja ta otsustas uurida, miks keldris selline kummalisus on. Ta tegi teistest seintest erievasse seina augu, et uurida, mis on selle taga ja oma suureks üllatuseks leidis ta talle teadmata ruumi. Ta lõhkus seina maha, et sinna pääseda.

Brown leidis sealt vanu värvipurke ja ajalehti, millel olevad daatumid näitasid, et see käik on olnud suletud üle 50 aasta.

Majaomanik Jake Brown hoidmas tükki ajalehtedest, mis ta leidis oma maja keldris pikka aega suletud olnud ruumist FOTO: Jake Brown / SWNS.COM/Scanpix

Lisaks leidis mees vanu pudelid, mis olid pärit 20. sajandi algusest, aastatest 1900 – 1910.

«Seisin ühel pärastlõunal keldri ukse juures ja jõin kohvi ning mulle jäi silma, et sealne sein on erinev. Kuna olin kodus olemisest tüdinenud, hakkasin keldrit uurima ja puurisin kummalisse seina augu. Kui auk oli piisavalt suur, et läbi vadata, võtsin taskulambi ja uurisin,et mis seal on ja nägin seniteadmata ruumi,» meenutas inglane.

Browni sõnul oli selle ehitajatest ja kasutajatest jäänud palju maha.

Üsna kiiresti sai ta aru, et ruum on suurem, kui ta arvas. Ta mõõtis selle ära ja sai, et see on viie meetri sügavusel, kolm meetrit kõrge ja kolm meetrit lai.

«See paik on olnud suletuna aastakümneid, sinna pandi maja remontimise jäägid. Mind huvitas, kui vanad need asjad on ja ilmnes, et väga vanad. Ajalehtede leheküljed oli kokku kleepunud ja kaetud paksu tolmukihiga. Panin ajalehed veega täidetud vanni, need puhastusid ja pehmenesid, siis sain teada, mis aja ajalehtedega tegemist on,» sõnas majaomanik.

Käigust leitud värvipurkidel olid sildid, mis viitasid 1950. - 1960. aastatele. Kuid seal oli ka pudeleid varasemast ajast, 1900. aastate algusest.

Inglane Jake Brown leidis oma maja keldrist kaua aega suletuna olnud ruumi, kus oli vanu remonditarbeid ja ajalehti. Pildil vana värvipurk FOTO: Jake Brown / SWNS.COM/Scanpix

Ühelt ajalehetükilt leidis ta aastaarvu 1964 ja siis oli teada, millal umbes see remonditarbeid täis ruum kinni müüriti.

Olles leidnud tõendusmaterjali, helistas Jake Brown ajaloolasest sõbrale Richard Fisherile ja rääkis, mida ta leidis.

Fisheri sõnul asub Browni maja piirkonnas, mida varem nimetati Windridge Hilliks.

«Sealsed majad ehitati nii, et keldrites oli erinevaid ruume, ka käike ja tunneleid. Neis ruumides olid eelkõige söevarud. Leitud pudelite järgi saab oletada, et Jake’i leitud keldriruum on umbes 120 aasta vanune,» selgitas ajaloolane.

Ta lisas, et maju köeti kivisöega ja keldrites hoiti kivisütt. Keldrid ei olnud ainult maja all, vaid ka teede all ning 20. sajandi alguses ja keskel ei olnud teedel nii suurt koormust kui nüüd.