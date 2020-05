Eesti Muusika LIVE! ⟩ Ansambel KÖÖMES kannab ette oma värskeima kauamängiva parimad palad

KÖÖMES loeb oma sünnipäevaks 2008. aasta juunikuud, kui bänd andis oma esimese kontserdi Saaremaa kadakate vahel, Kotlandi külas. Tegutsetud on põrandate all aga oluliselt kauem. Aastate jooksul on bänd üha kasvanud – nii suhtumiselt kui ka koosseisuliselt. KÖÖMES peab oma loomingus esmatähtsaks kuulajate kaasamise. Nii mõtlemisse, kui hullude rütmide, valjude riffide ja pimedate ihade kaudu kaasa elamisse. Ansambli kõik lood räägivad elust enesest ja vahel on need ehk suuremadki kui elu.



Ansambli liikmed on erinevates kooslustes Eesti alternatiivmuusikas tegutsenud juba üheksakümnendate keskpaigast alates. Vahetu energia, kaasahaaravad rütmid ja mõtlemapanev lüürika on see, mis teeb KÖÖMESest Eesti vaieldamatult ühe atraktiivsema kontsertbändi. Neli kauamängivat stuudioalbumit, kirgikütvad ülesastumised televisioonis, skandaalsed lavas ja väljapeetud raadiolaivid võivad anda aimu, millisest puust KÖÖMES on, kuigi tegelikult saab kõik selgeks laval.



Reedel tuleb esitlusele valik lugusid nende värskelt ilmunud neljandalt stuudioalbumilt «Kosmose jõgi», mis on salvestatud aastatel 2017 - 2019.