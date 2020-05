Eesti Muusika LIVE! ⟩ I Wear* Experiment kannab ette oma värskeima singli

I Wear* Experimenti singel “Unwind” on järg Ott Tänaku filmile kirjutatud soundtrack’ile. «Tundsime, et selle loo välja andmiseks on kevad kõige parem aeg,» räägivad bändiliikmed. «Lugu annab lootust ning kõlab rahustavalt ning värskelt. “Unwind” on mõnes mõttes tuleviku meeldetuletus meile endale – et me ei annaks alla ja ei unustaks elada,» lisavad nad.