Öises metsas kallimaga kihlunud Lauri Pedaja: esimesed 30 sekundit oli ta segaduses

Et siis nüüd on sedapsi. Võtsin munad pihku ja küsisin @getxel endale naiseks. Üllatus üllatus...ta ütles JAH. Megamegamegamegaaaaõnnelik olen. Et siis nüüd pulmi korraldama? Miks ma otsustasin Getheli endale naiseks küsida? Seda mõtlevad ilmselt paljud. Aga vastus on väga lihtne. Me oleme timminud juba üle 5 aasta. Iga päevaga on meie suhe muutunud tugevamaks ja kindlamaks. 2 kuud kodus ninapidi koos istudes sain aru, et vat, tema on just see naine, kellega ma tahan lapsi saada ja pere luua. Asume siis tegudele. PS: mees...kihlu...see on igati kuldaväärt emotsioon...ja naine on megarahul. Vähemalt 2 päeva saad diivanil tsillida ja ei pea mitte midagi tegema, kuna naine vaatab ainult oma sõrmust.

A post shared by Lauri Pedaja (@lauripedaja) on May 5, 2020 at 2:33am PDT