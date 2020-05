FOTO: BestSecret

Mitte küll Tallinn Fashion Week raames, aga üks suurimaid uudiseid moemaastikul: BestSecret jõuab lõpuks Eestisse! Üle 3000 kõrgkvaliteetse kaubamärgi kuni -80% allahindlusega ja tasuta tagastamine!

Kevad on oma kõige kaunimal moel saabunud ja ka suvi ei ole enam kaugel, mis tähendab, et kauneim aeg aastast on lõpuks käes. Soovime koos hetkel käimasoleva Tallinn Fashion Weekiga tuua teieni uusi trende, mis on just kohale jõudnud. Head uudised kõigile, kes armastavad moodi ja internetipoode – BestSecret, eksklusiivne moekogukond internetis, on lõpuks jõudnud meie kaunisse riiki, pakkudes üle 3000 tuntud rahvusvahelise moekaubamärgi allahindlusega kuni 80%.

Aadressil BestSecret.com on tõeliselt lihtne leida laia valikut esemeid, millest luua perfektseid moekombinatsioone, mis sobivad teie stiili ja maitsega. Te ei ole BestSecret’ist kuulnud? See on normaalne, kuna tegemist on moetööstuse kõige paremini hoitud saladusega - BestSecret on üks suurimaid ja eksklusiivsemaid moekogukondi Euroopas, kust leiate üle 3000 kõrgkvaliteetse kaubamärgi nagu näiteks Dior, Tommy Hilfiger, Guess, Michael Kors… Ja seejuures on parim, et kõik need kaubamärgid on saadaval kuni 80% allahindlusega. See on põhjus, miks BestSecret on nii populaarne.

See on eksklusiivne moekogukond ja niipea kui on tegemist millegi eksklusiivsega, siis teame, et sinna on raske pääseda. BestSecret on saadaval üksnes kutsetega, kuid te olete õnnega koos, kuna meil on teie jaoks mõned kutsed. Kuid pange tähele, et kutsete arv on piiratud, kõigile neid ei jätku! Kui teist saab liige, saate nautida fantastilist, lihtsat ja kasutajasõbralikku online-ostlemist. Loomulikult leiate sealt riideid, aksessuaare, kingi ja kodukaunistustooteid mitte üksnes iseendale vaid kogu perele ja absoluutselt igaks olukorraks – elegantsetest ja pidulikest üritustest ärikohtumiste, igapäevase stiili ning spordirõivasteni.

BestSecret liikmeks saamiseks tuleb teil registreeruda käesoleva kutse abil. Peale ostu sooritamist saadetakse teie poolt tellitud kaup otse teie koju ning kui juhtub, et miski ei sobi, pakub BestSecret teile tasuta tagastamist.

Selleks, et pakkuda teile inspiratsiooni, toome teieni mõned imelised kevad- ja suvekollektsioonid, mis kõik on BestSecret’is saadaval. Kõik tooted on laos olemas ning jõuavade teieni mõne päevaga.

FASHIONISTAS – Ultra chic ja hype välimus

Kõikide Fashion Weeki ajal ringi liikuvate fashionistade jaoks on perfektne välimus, mida inimesed märkavad, tõeliselt oluline. Vaja on rahvahulgas eristuda ja just siin saab BestSecret’ist teie täiuslik liitlane. Parimad trendid madala hinna eest – mitte kunagi ei ole olnud lihtsam kõige moodsam välja näha. BestSecret’is leiate vastupandamatult šikkide rõivaste tõelise aardekambri. Teil on vaja ainult registreeruda siin, et saada sellele ligipääs. Koos laias valikus käekottide, kingade ja aksessuaaridega saate muuta oma riietuse perfektseks nii Fashion Weekil osalemiseks kui ka lihtsalt õhtuseks väljaminekuks.

BUSINESS SMART – perfektne äristiil

Perfektne tööalane väljanägemine on kõige olulisem – mitte kunagi ei tule teist võimalust esmamulje jätmiseks iseendast. Saladus seisneb stiilsuses, oskuses riietuda vastavalt olukorrale, omada üht efektset eset, mis jääb silma, ja lõpuks, kuid mitte vähem oluline, on tunda end mugavalt. Kui registreerute BestSecret’is , siis on teil võimalus avastada sadu kõrgkvaliteetsete kaubamärkide esemeid, et kujundada oma välimus tööalaseks tegevuseks.

SUMMER CHIC – soovite puhkust päikese all?

Kuigi reisid näivad kauge tulevik, vajame me kõik väljapääsu igapäevasest rutiinist. Väljapääs on meeleseisund, mis võib alata suviste kollektsioonide väljavalimisest järgmiseks suveks, olgu selleks midagi troopiliselt šikki või lihtsalt igapäevased lühikesed püksid.

COMFY AT HOME – meie moto on mugavus!

Kuna paljud meist veedavad hetkel rohkem aega kodus, siis kodusest riietusest rääkides on peamiseks märksõnaks mugavus. Kõik, mida kanname, peab olema praktiline ja kvaliteetsest naturaalsest materjalist, et keha saaks hingata. Loomulikult tuleb jääda ka stiilseks, isegi kui üksnes oma kassi jaoks! Teie järgmise kodus veedetud puhkuse tarbeks on BestSecret parim koht riiete valikuks.

SENSUAL LINGERIE – sensuaalne aluspesu

Üks BestSecret poe ilusamaid ja sensuaalsemaid kategooriaid on naistepesu kategooria – naised naudivad kaunite pesuesemete valimist kõrkvaliteetsete kaubamärkide seast. Sportlikust pesust klassikaliste, väga keerukate ja võrgutavate mudeliteni – siit leiate tohutu suure ja ideaalse pesuvaliku igale kehakujule ja igaks olukorraks.

SPORTS – olge stiilselt aktiivne

Kevad kutsub meid rohkem aega väljas veetma ja me peame olema valmis ka bikini-hooajaks. Mis tahes spordialade jaoks leiate siit suures valikus sportlikke esemeid alates jooksukingadest kuni rattavarustuseni; samuti retuusid, sportlik aluspesu ja ka välirõivad teie järgmiseks matkaks.

Neile, kes vajavad endiselt veenmist - BestSecret.com on üks suurimaid internetipoode Euroopas, mis pakub enam kui 3000 kõrgkvaliteetset kaubamärki naistele, meestele ja lastele. Alates rõivastest kuni aksessuaaride, kodukaunistusesemete ja igapäevase inspiratsiooni saamiseni – BestSecret on esmaklassiline ostukeskkond. Võttes arvesse hetkel kogu maailmas valitsevat olukorda, soovime teile kinnitada, et BestSecret funktsioneerib normaalselt, tellimused jõuavad kiiresti kohale ning vastavad kõrgeimatele hügieeninõuetele. Ainult üheskoos saame sellest kriisist üle ja kõige olulisem on loomulikult püsida tervena.