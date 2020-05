Facebook sulges vandenõuteoreetik David Icke’i lehekülje

Facebooki teatel postitas Icke oma leheküljele koroonaviiruse kohta valeinfot väites, et viiruspuhangu põhjustas 5G ehk viienda põlvkonna mobiilsidestandard, teatab bbc.com.

Icke postitas ka video, millel väitis, et kogu maailma haaranud koroonapandeemia taga on juutide grupeering.

Pärast Facebookist eemaldamist kirjutas Icke Twitteris: «Fašistklik Facebook kustutas David Icke’i, eliit on kohkunud».

Facebook selgitas Icke’i eemaldamist: «Me eemaldasime selle lehekülje, kuna seal rikuti korduvalt meie reegleid ja ettekirjutusi ning edastati kahjustavat ja kahtlase sisuga informatsiooni».

2. mail avaldas organisatsioon Center for Countering Digital Hate (Digitaalvihkamise vastane keskus) avaliku kirja, milles kutsus tehnoloogiafirmasid üles sulgema ja kustutama David Icke’i kontosid.

David Icke esines 12. novembril 2016 Tallinnas Tondiraba jäähallis FOTO: JAANUS LENSMENT/POSTIMEES

Nende kirjas Amazonile, Facebookile, Twitterile ja Youtube’ile oli, et «Icke’i rassism ja valeinformatsioon koroonaviiruse ja viirushaiguse kohta kahjustab miljoneid inimesi».

Sellele andsid teiste seas allkirja parlamendisaadik Damian Collins ja mitmed Briti tuntud arstid.

Nende sõnul levitab Icke koroonaviiruse kohta valeinformatsiooni. Icke'i videoid on vaadatud üle 30 miljoni korra ja neid vaadanud on ajupestud.

Nad tõid näited: Youtube’is avaldatud videol räägib Icke, et koroonapandeemia taga on juutide grupeering, Instagramis aga väidab, et viiruspuhangu põhjustas 5G mobiilsidestandard, mis kahjustab inimeste hingamist ja võtab nende aju oma kontrolli alla, veel ühes videos väidab ta, et kätlemisel ei saa nakkust ja kirjutab Twitteris, et Saksamaal kavatsetakse vastu võtta moslemivastaseid seadusemuudatusi, mis seavad eelkõige moslemitest mehed raskesse olukorda.

Youtube eemaldas aprillis David Icke’i intervjuu, kus ta räägib, et 5G ja praeguse tervisekriisi vahel on seos.

Teoreeti sõnas, et inimesed süütavad 5G maste, kuna saavad aru, et see mobiilsidestandard rikub nende füüsilist ja vaimset tervist.

Facebook eemaldas hiljem sama video selgitades, et Icke jagab sellel valeinformatsiooni ja rikub Facebooki reegleid.