Itaalias arutatakse, kuidas sel suvel puhata. Kas kehatemperatuuri mõõtmiste ja pleksiklaasist vaheseintega?

Itaallased ootavad valitsuse juhtnööre, kuidas selle aasta suvel puhata, sest rahvast täis rannad on paigad, kus võib koroonaviiruse oht olla ja viirushaigus võib taas hakata inimesi niitma, kirjutab yle.fi.

Itaallaste unelmate puhkus on Vahemere ääres asuvates kuurortides, kuhu minnaks juulis-augustis.

Rand Itaalia lõunaosas FOTO: shutterstock.com

Itaalia on Euroopas üks neid riike, kus koroonaviirusse nakatunute ja viirushaiguse tagajärjel surnute arv on väga suur.

Ühiskonda on hakatud avama, kuid suur murekoht on turism, mis on Itaaliale tähtis sissetulekuallikas.

Itaalia mereäärsetet paikades algab hooaeg mai alguses ning omanikud sooviksid kohvikud, restoranid, hotellid ja poed avada, kuid nad tohivad seda teha alles juunis.

Itaalial on 7600 kilomeetrit randa ning seal tegutsevad firmad alates restoranidest kuni päikesevarjude rentimiseni. Kevad- ja suvehooajal töötab seal umbes 300 000 inimest.

Paljud Põhja-Itaalia perekonnad otsisid juba koroonakarantiini ajal Lõuna-Itaalia suviseid majutuspaiku, mis oleksid turvalised ja kus oleks vähe inimesi.

Basseiniga puhkevillasid ja -maju rentivate firmade teatel on huvi nende vastu neljakordistunud. Osadel majadel on ka oma väike rand, kus ei ole teisi inimesi, sest tegemist on erarannaga.

Itaalia rannad on suvehooajal inimesi täis, kuid kuna koroonakriis on hakanud alles lõppema, siis sel suvel tavapärast rannaelu ei ole.

Itaalia valitsus ei ole veel andnud suveks juhtnööre, kuigi restorani-ja hotelliomanikud on valjuhäälselt neid juba nõudnud. Samuti ootavad nad riigipoolset rahalist toetust.

Modena hotelliettevõtja soovitas aprillis, et randades tuleks päevitustoolide vahele panna pleksiklaasist vaheseinad, mis eraldaksid päevitajaid. See ettepanek sai nii teiste ettevõtjate kui kodanike kriitika osaliseks, kuna inimeste sellisel viisil eraldamine takistab suhtlemist, pleksiklaas kuumeneb päikese käes ja vaheseinad tekitavad klaustrofoobilise tunde.

Siis pakkus Roomas tegutsev disainifirma välja bambusest rannamajad, milles oleks kaks lamamistooli päikese võtmiseks ja mereveega dušš.

Veneetsia start-up firma arendab randadele kehatemperatuuri mõõtvat ning käsi ja jalgu desinfitseerivat seadet.

Töötaja kehatemperatuuri mõõtmine Itaalias Collegnos asuvas Liebherri tehases FOTO: MASSIMO PINCA/REUTERS/SCANPIX

Friuli-Venezia Giulia piirkonna võimud kaaluvad, kas randa tulijatele tuleks jagada elektrilised silikoonist käevõrud, mis oleks rannakapi võtme asemel. Sellega avamisel ei pea kapiukse käepidet puudutama.

Itaalias kaalutakse ka seda, et randades oleks hommiku- ja õhtuvahetused, et rannas liiga palju inimesi korraga ei oleks. Rannavarustust desinfitseeritakse nii sageli kui võimalik.

Rannatoolid ja päikesevari. Pilt on illustreeriv FOTO: shutterstock.com

Põhjaitaallaste jaoks on Lõuna-Itaalia veel kinni, kuid põhja inimesed loodavad, et juunist nad juba pääsevad sinna.

Itaalia välispiir püsib veel kaua kinni ja seega ei pääse teistest riikidest pärit inimesed sinna puhkama.