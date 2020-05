VAATA ⟩ Kust läheb piir? Olly Mursi vemp ajas inimestel südame pahaks

Nagu suur hulk teisi staare, on ka 35-aastane Olly hakanud karantiinis veedetud aja jooksul eriti aktiivselt kasutama videokeskkonda TikTok, vahendab Mirror. Mees on viimastel nädalatel teinud oma sõbratar Amelia Tanki kulul palju nalja, kuid tema värskeim tüng ajas nii mõnelgi tema jälgijal südame pahaks.



Olly Murs jagas esmaspäeval videoklippi sellest, kuidas tal õnnestus Ameliat «üllatada». Esmalt puuris ta Pringles'i paki põhja augu ja seejärel istus diivanile koos kallimaga televiisorit vaatama. Ühel hetkel pakkus Olly naisele kartulikrõpsu, ent kubemepiirkonna kohal hoitud krõpsupakis oli peidus midagi muud kui krõpsud...Leid paistis naises suur ebamugavust tekitavat ja klipist on häiritud ka mitmed Mursi jälgijad, kelle sõnul ületas mees oma vembuga igasugused piirid.