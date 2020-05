KOHUTAV JUHUS ⟩ USA pesapallistaar sai oma abikaasa ja 14-kuuse poja mõrvast teada Facebookist

Elu24 kirjutas 2019. aasta septembris, et pesapallimängija Blake Bivensi abikaasa, poeg ja ämm mõrvati. Tapatöö taga oli mehe naisevend, toona 18-aastane Matthew Bernard.

Politseile anti kolmikmõrvast teada, kui üks naabrites kuulis Virgina osariigi maakodus laske. Enne kui politseil õnnestus Bernard kinni pidada, rebis aga noormees endal riided seljast ja pani jooksu, rünnates ka kohaliku kiriku valvurit.

Lõpuks noormees arreteeriti ja talle on esitatud kolm eraldi süüdistust mõrvas. Pärast psühholoogilist hindamist selgub, kas juhtum jõuab kohtusse või mitte. Politsei väitel tegutses Bernardi «usulise motivatsiooni ajendil».

Nüüd, mitu kuud hiljem kirjeldas Bivens, kes oli tol päeval teel koju, kuidas ta sellest kõigest lennujaamas teada sai. Nimelt oli telefoniga Facebookis ja nägi uudist, et kaks naist ja laps on mõrvatud.

«Teadsin kohe, et need olid nemad. Hakkasin kohe keset lennujaama karjuma,» tõdes noor pesapallistaar ja lisas, et aimas juba siis midagi, kui ta võõrutusmängult lühikese etteteatamisega koju kutsuti.

«Minu jaoks oli koju jõudes kõige raskem hetk see, kui ma esimest korda poja magamistuppa läksin ning mõistsin, et ma ei näe teda siin ilmas enam kunagi.»

Bivens on pärast naise ja poja (ning ämma) kaotust toetunud tugevalt oma usule ning jaganud emotsionaalseid postitusi oma isiklikul Facebooki kontol. Esimene ilmus pesapallimängija sotsiaalmeediasse kõigest paar päeva pärast mõrvu.

«Kaks päeva tagasi muudeti mu süda tuhaks. Elu, mida tundsin, hävitati. Valu, mida mu pere ja mina tunneme on kirjeldamatu, ja seda ei saa sõnadesse panna. Ma rapun ja värisen, kui mõtlen oma tulevikule ilma nendeta.»

Abikaasale, pojale ja ämmale mõeldud südamliku pühenduse lõpetuseks kirjutas Bivens: «Ma ei tea, mis tuleb järgmisena, kuid tean, et Jumalal on plaan, olgugi, et ma seda ei näe.»

Järgnevatel päevadel jagas Bivens pilte nii abikaasast kui ka pojast. 27. septembril, kuu pärast mõrvu, meenutas Bivens eraldi postitusega nii oma abikaasat kui ka poega. «Sellest on möödas kuu, mil sa läksid Paradiisi, et olla koos Jeesusega. Veedan enamuse oma ajast ette kujutades, mida sa seal näed ja koged,» kirjutas ta mõlemas postituses.

Jõulud veetis Bivens Austraalias. «Tänavused jõulud erinevad teistest väga palju. Ei oleks kunagi arvanud, et veedan selle ilma oma ilusa perekonnata ja teisel pool maakera.»