KÕIK ARMASTATUD NAISE HEAKS ⟩ Prints Harry tegi lõpparve lapsepõlvest pärit hobiga, et Meghanile meele järele olla

Briti väljaanne Daily Star kirjutab, et prints Harry müüs enne kuninglikest kohustustest loobumist maha ka oma käsitsi valmistatud vintpüsside kollektsiooni ning lõpetas jahilkäimise.

Väidetavalt müüdi vintpüsside kollektsioon oksjonil maha 50 000 naela (ligi 57 431 euro) eest, kuna Meghan Markle'ile ei meeldi jahipidamine.

35-aastane Harry loobus sedapuhku hobist täielikult, et oma loomasõbrast abikaasat õnnelikuks teha. Teadupoolest on Meghan väga «verespordi» vastu ning järgib nädala sees ka vegan dieeti. Prints Harry seevastu on selle spordialaga tegelenud juba lapsepõlvest saati.

Mõlemat venda, prints Harryt ja prints Williamit, on varasemalt ka jahipidamise tõttu kritiseeritud, sest nad on korraldanud ulatuslikke kampaaniaid metsiku looduse kaitseks, kuid jätkanud samal ajal oma hobiga.

Möödunud kuul avaldas Harry sõber, primatoloog dr Jane Goodall, et hertsog loobub ilmselt jahipidamisest. «Ma arvan, et Harry teeb sellega lõpparve, sest Meghanile ei meeldi jahipidamine, seega ma kahtlustan, et tal (prints Harryl - toim) on sellega tõepoolest kõik,» avaldas ta toona.

Tänavu jaanuaris teatasid prints Harry ja Meghan Markle, et loobuvad kuninglikest kohustustest, seejärel kolisid nad Kanadasse. Märtsi lõpus jätsid nad elu Kanadas ja kolisid Los Angelesse.

Aprilli alguses jõustus ametlikult ka nende lahkumine kuninglikust perekonnast, mis tähendab, et nad loobusid täielikult Sussexi hertsogipaari tiitlist ning ei sõltu enam finantsiliselt riiklikest vahenditest.