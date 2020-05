VIDEO ⟩ Kui kaugele lendavad köhides piisad?

Teadlased Sid Verma ja Manhar Dhana kasutasid laboratooriumis nukku, pumpa, laserit ning glütseriini ja vee lahust, et imiteerida inimese köhimist, teatab cnn.com.

Verma sõnul tekkis nende katses 10 -20 mikromeetri suuruseid osakesi, mis on umbes sama suured, kui inimese suust köhides lenduvad osakesed.

Teadlaste sõnul näitas köhimiskatse, et koroonapandeemia tingimustes määratud kahemeetrine vahemaa inimeste vahel ei ole piisav, sest köhimisosakesed lendavad kaugemale.

Katse maskiga näitas, et see näokate takistas märkimisväärselt köhimisosakeste lendumist, kuid maski ääre vahelt siiski lendas mõningaid välja.

Koroonaviiruse tõttu on teadlased hakanud otsima, kuidas nakatumist takistada ja vähendada.

Maailmas on koroonaviiruse diagnoosi saanud üle 3,7 miljoni inimese, viirushaigusse on surnud ligi 260 000 inimest ja paranenud on rohkem kui 1,2 miljonit inimest.