PILDID JA VIDEO ⟩ Indias avati taas alkoholipoed ja kahe meetri turvavahemaa unustati sekundipealt

4. maist on Indias alkoholipoed taas avatud. Võimud teatasid enne avamist, et tuleb kanda kaitsemaski ja järjekorras seisjate vahel peab olema vähemalt kahemeetrine vahemaa.

Inimesed New Delhis alkoholipoe järjekorras

India pealinna Delhi ametnikud kehtestasid alkoholi jaemüügile 70-protsendise erimaksu, et hoida ära suuri kogunemisi kaupluste juures.

Piirangutest ja maksust hoolimata on kogu Indias alkoholipoodide juures tuhandeid inimesi järjekorras, et osta alkoholi. Osade paikades on tekkinud kähmluseid, mille tõttu tuli politseil sekkuda.