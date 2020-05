VIDEO ⟩ «Võimatu missioon: kosmos»? NASA lubab Tom Cruise'il teha filmivõtted ISSil

NASA esindaja Jim Bridenstine’i teatel lennutatakse Cruise ja ta meeskond võteteks ISSile, mis on Maast 402 kilomeetri kõrgusel, teatab cnn.com.

NASA esindaja ei täpsustanud, millist filmi Cruise ISSil teeb, kuid oletatakse, et see võib olla Cruise'i leivanumbrifilmide «Võimatu missioon» kosmose variant.

Mitme riigi astronaudid, Venemaa kosmosnaudid ja Hiina taikonaudid on alates 2000. aastast ISSil roteeruvalt ning seda on külastanud ka mõned jõukad turistid, kes on oma reisi ise kinni maksnud.