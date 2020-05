TALLINN FASHION WEEK ⟩ Moenädala teine päev toob moemaavärina! Raputavalt palju uusi ideid

Tanel Veenre hõljuvad ja kehasõbralikud siidist tuunikad - sel kevade esmakordselt ka minina! Juba täna, kell:18 saad kõike Elu24.ee veebist lähemalt uurida. Ja hurraa - iga kehakuju mahub selle moe sisse mõnusasti ära. Tallinn Fashion Week 2020 FOTO: Remo Tõnismäe/Postimees

Tanel Veenre kevadkollektsioon on edasiarendus sügisel Kuldnõelaga torgatud siid-kaftanitest, mis on nüüd tulnud helgemates toonides ja lisandunud on suviselt kelmikad mini-kleidid ja pluusid. Kõik kaftanid on avarad kanda ja valminud naturaalsest trükitud siidist. Kollektsiooni on peidetud 70ndate hipi-unelmad ja eksootilised loodusmustrid. Kehakatteid vabadele hingedele, sobivad kõikidele suurustele!

Disainer Marilin Sikkal Mari Stuudios, seljas enda kavandatud rõivad. Moelavale jõuab terve rida pehmeid kantavaid kallistusi. Nelja tütre ema tõestab - aktiivse naise mugav garderoob saab ka stiilne ja kaunis olla! FOTO: Remo Tõnismäe

Marilin Sikkal esitleb kodu, perekonda ja loodust väärtustavat kollektsiooni “Olemise perspektiiv". Disainer näitab oma loomingut merelähedaselt monokroomsena: “See on praegusele ajale kohane sisemise rahu tonaalsus, mis aitab enda sisse vaadata, taas rahu leida ning looma hakata. Praegusel ajal end paabulinnuna lille lüüa oleks kohatu,” selgitab Sikkal kollektsiooni tagamaid. “MARI looming kannab algusest peale endas sõnumit mugavusest, naiselikkusest, naturaalsusest, lihtsusest ning aitab naisel olla tema ise - nautida päris elu ning olemist tema lihtsuses, pehmuses ja loomulikkuses,” ütleb Marilin Sikkal, et ka värvid on tema hinges endiselt alles.

Pükskostüüm, millel kaks esipoolt ja mis põnev igast vaatest! Moelooja Kristina Viirpalu kannab oma tuliuut loomingut. Vaata lähemalt videost elu24.ee/tfw. FOTO: Remo Tõnismäe

Kristina Viirpalu ütleb oma kollektsiooniga “COR MEUM”, et kuni süda lööb, on kõik võimalik! Disaineri uusim kollektsioon koosneb kõrgetasemelise käsitöö, tehniliste nüansside ja keeruliste lõigete sümbioosist. Kirglikuid tänapäeva naisi südames hoides, on loomingus nii pükskostüüme kui ka eksklusiivseid pulmakleite. Klassikaline must ja kuumade rannaäärsete kuurortide hõng kannab läbi koloriidi ning loob luksusliku koosluse. “COR MEUM” kollektsiooni loomisel on kasutatud kergust lisavat, õhkõrna šifooni ning siidi. Viirpalu loomingule omaselt lisavad aktsenti vapustavad villakrepid. Lenneldes formaalsest linnaelust otse võrgutavasse kuurorti, on “COR MEUM” kollektsioon täiuslik valik.

Tallinn Fashion Week 2020 toimub virtuaalselt ja jõuab tasuta igaühe koju! Pildil Katrin Aasmaa kuningapoeg. FOTO: Remo Tõnismäe

Tallinn Fashion Week on olnud alati tõeline moepidu, kus kauneid rõivakomplekte ei saa näha mitte ainult moelaval, vaid ka publiku seas. Seega kutsume kõiki ka täna üles näitama ka teistele oma moenädala outfit'i – lae pilt üles Instagrami, märgi @tallinnfashionweek ning kasuta teemaviidet #TFWfrontrow. Kõige stiilsemad valitakse publikugaleriisse ning parimad saavad auhinnatud juuksehooldustoodete brändi Kevin.Murphy ja Elu24 portaali poolt. Oma lemmikud valivad välja moeloojad Aldo Järvsoo ja Katrin Aasmaa ning moeajakirjanik Kristina Herodes.

