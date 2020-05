UUS SARI ⟩ Reality-saade «Vene nukukesed» näitab slaavi tibide kirevat «oma mulli» elu USAs

Nn vene nukukesed tunneb New Yorgi rannarajoonis Brighton Beachil ära uhkete kasukate, silmatorkavate aksessuaaride ja slaavipärase meigi järgi. Ja kuulub komplekti ka äkilisevõitu vene temperament.

Just siin asub suurim vene kogukond väljaspool endist Nõukogude Liitu, kus elatakse hoopis teises reaalsuses kui mujal New Yorgis. Nii nagu kodumaal kombeks, elab ka siin ühe katuse all sageli mitu põlvkonda korraga. Jagatakse nii ühist majapidamist kui ka pereärisid. Sari võtab vaatluse alla erinevate põlvkondade esindajad ja nende omavahelise dünaamika.