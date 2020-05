Nipid, kuidas osta netipoest õige suurusega jalatseid

Hea uudis on see, et e-poodides on tihtipeale palju parem valik kui füüsilises jalatsipoes. Veel parem uudis on aga see, et jalatsite ostmine netist polegi nii keeruline kui kardad. Kui oled varustatud mõningate nutikate nippidega, saad iga kord ostetud õige suurusega kingad isegi siis, kui pole jalatseid eelnevalt proovinud. Newmood.ee veebipood jagab kasulikke nippe, kuidas valida õiged jalatsid ka veebist ostes.

1. Mõõda oma jalga väga hoolikalt

Kui sa ei saa jalatsit füüsiliselt proovida, on vaja jalg hoolikalt mõõta. E-poodides on alati üleval mõõtude tabel, kus on kirjas, milline jalasuurus vastab teatud mõõtmetele. Üldiselt võetakse arvesse jala pikkust ning mõõtude tabelist võib leida igale jalasuurusele vastava jalapikkuse mõõtme sentimeetrites.

FOTO: Newmood.ee

Jala mõõtmiseks on vaja paberit, mõõdulinti ja markerit. Seejärel järgi neid samme:

Pane jalga sokid (või sukkpüksid, kui kavatsed osta peokingad). Aseta jalg paberile ja tõmba markeriga selle ümber joon nii, et paberile jääks sinu jalast kujutis. Tähista väikese ristiga oma jala pikim ja kõige laiem koht. Korda sama oma teise jalaga. Mõõda mõõdulindiga oma jala kõige pikem ja laiem koht ära ning vaata, milline jalasuurus vastab nendele mõõtmetele.

Mõõtude juures on kõige olulisem sinu jala pikkus – enamasti on ka e-poes jalatsi suurusetabelis kirjas just jalalaba pikkus.

Samuti tasub meeles pidada, et su jalad võivad olla õige pisut erineva pikkusega – see on täiesti tavaline ja väga levinud. Sellises olukorras tuleks jalanõu valida suurema jala järgi. Pole midagi hullemat, kui kannatada ühes jalas valu, kuna jalats on liiga väike!

2. Arvesta jalatsi kujuga

Stilettod näevad välja küll kaunid, kuid nende ostmine võib olla omamoodi kunst. Lisaks mõõtmetele tuleb silmas pidada kinga ning sinu jala kuju. Üldine reegel on lihtne: kui jalatsi nina on terav, tuleks osta pigem üks number suurem jalats, kuna teravatipuline jalats on üldjoontes väiksema liistuga ning mõeldud väiksemale jalale.

FOTO: Newmood.ee

Kui su jalg on lai, tasub pigem vältida teravatipulisi jalatseid, eriti e-poest tellides, kuna nende kitsa tegumoe tõttu ei pruugi need hästi sobida. Kui sinu jalg on kõrge, võiks mõelda jalatsitele, millel on küljel või kannal lukk. Nii on jalatsit mugavam jalga panna ning üldiselt on taolised jalanõud ka mugavamad.

3. Materjal on oluline

Tõenäoliselt oled kuulnud, et pärisnahast saapad võivadki olla natuke kitsamad, kuna need venivad järgi. See peab täiesti paika. Sünteetilisest nahast jalatsid võivad olla väga jäigad ja ei pruugi venida, mistõttu ei tasu lootma jääda, et jalanõud mugavaks muutuvad. Mugavuse nimel tasub valida pehmed pärisnahast jalatsid.

4. Arvesta hooajaga

Suvekinga ja talvesaapa jaoks oma jala mõõtmine on kaks erinevat asja. Isegi, kui tead oma jalanumbrit ning soovid internetist osta suviseid vaba aja jalatseid, tuleks oma jalg üle mõõta just soojal ajal. Suvise soojaga kipuvad jalad paistetama ja on seepärast natuke suuremad kui muidu. See vahe võib olla väike, kuid kui asi puudutab jalatsite mugavust, on vaja sellele tähelepanu pöörata.

Talvejalatsite puhul tasuks kohe valida number suurem, kuna talvesaapa sees kantakse soojemaid sokke ning selle sees on ka karv, mis mõõtusid vähendab. Liiga tihkelt ümber jala olevas talvesaapas hakkab jalg külmetama.