Vandenõuteoreetikud on veendunud, et Kim Jong-un saatis enda asemel teisiku

Vandenõuteoreetikud on veendunud, et tehase avamisel ei olnud Kim, vaid ta saatis enda asemel teisiku, teatab thesun.co.uk.

Teoreetikud uurisid Põhja-Korea meedia avaldatud uusi fotosid Kimist ja võrdlesid neid varem avaldatud fotodega. Nende sõnul on nüüd avalikkuses olnud mees erinev varasemast Kimist.

On ka neid, kelle arvates käis Kim pika avaliiksuest puudumise ajal ilulõikusel, millega ta lasi oma nägu rohkem vanaisa, Põhja-Korea asutaja Kim Il-sungi näo sarnaseks lõigata.

Lõuna-Korea meedia avaldas 2017 fotod, millel Kimi on näha raketikatetusel oma dublantidega rääkimas.

Ta on neil fotodel koos kahe teisikuga, kes on esmapilgul temaga väga sarnased. Neil on ühesugune soeng, rõivastus ja žestid.