Rongisõitja kogemus: esimene sõit eriolukorras ja tahaksin karjuda

Kuigi eriolukorra algusest saati on ühissõidukid tühjemaks jäänud, tuleb tipptundidel ette sedagi, et rahvast on rongis või bussis korraga rohkem, kui istuma mahub. Nii juhtus näiteks 1. mail, kui juba varahommikune Tartu rong oli puupüsti täis.