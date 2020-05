Esimesed julged: Taevaskoja puhkekeskus avab autokino

Taevaskoja turismi- ja puhkekeskuse tegevjuhi Triinu Vähi sõnul pole tegemist avaliku üritusega, kuna see toimub eraterritooriumil. «See on privaatne üritus, me ei tee avalikku üritust avalikus ruumis, kuhu kõigil on juurdepääs. Kõik üritused, mis on meie territooriumil, ei vaja kunagi mingit luba. Me kutsume ainult oma fänne siia,» rääkis Vähi Elu24-le.