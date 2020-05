VIDEO ⟩ Valgevene presidendi omapärane koroonanõu: suudelge ainult ühte naist!

Lukašenka ütles ajakirjanikele, et praegu on tähtis jätkata samasugust käitumist nagu ennegi. «Kui oled kedagi täna suudelnud, siis lihtsalt jätka selle sama inimese suudlemist. Kui oled mees, ära ürita suudelda teiste naistega, ole kuu aega kannatlik! Kui oled perega, siis püsi pereringis,» juhendas president.

Lukašenka soovitas inimestel väljas käia ja rattaga sõita. «Hinga sügavalt sisse, et kopsud korralikult töötaksid – see on kopsuhaigus. Kui istud kodus, käed rüpes, ei saa kopsud koormust. Mis terve inimene sa siis oled?» ütles president ajakirjanikele.

Varasemalt on Lukašenka eitanud, et Valgevenes keegi koroonasse surnud on, ning nimetanud viirust kergeks köhaks. Märtsi keskpaigas väitis ta, et viiruse vastu aitab traktoriga sõitmine. «Traktorid ja põllud ravivad kõik terveks,» rääkis president.