Rootsi tippatleet: kehailule pööratakse spordis liiga palju tähelepanu

«Nagu sa tipptasemel spordiga tegeled, nii eeldatakse, et sa pead igal juhul sportlik välja nägema, ükskõik, mis alaga sa siis ka ei tegeleks.»

Justkui oma sõnade kinnituseks lisas tippsportlasest kahe lapse ema Instagrami video, kus aegluubis on näha, et naise kõhuke rapub üle püksivärvli.

«Siin on teile tippsportlane,» kirjutas 29-aastane rootslanna.

Hjelmeri arvates on üldine ettekujutus sportlaste välimusest väärastunud, vahendas Iltalehti.

«Minu nägemust mööda on välimus tähtsuse järjekorras viimane. See on kõva treenimise kõrvaltoode. Sa teed trenni, et saavutada häid tulemusi, keha muutub. Seetõttu ei saa välimusele ka liigset tähelepanu osutada,» järeldas Hjelmer.

«Täpselt nagu ühiskonnas on normid ja ihaldusobjektid, on need ka spordis. Võib olla ehk veidi kitsamas tähenduses. Seda seepärast, et suuremal osal sportlastest on tugevad lihased, kaunis musklis keha ja nii edasi.»

Hjelmer ütles, et spordiringkondades liigub liiga palju mõttetut juttu toitumise ja ilusate lihaste ümber.