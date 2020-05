Prantsusmaal tuleb koroonaviiruse tõttu 10 miljonit liitrit õlut kanalisatsiooni kallata

Prantsuse meedia teatel läheb õlu raisku selle tõttu, et restoranid, baarid ja kohvikud on suletud ning ei ole kliente, kes õlle ära jooks.

«Koroonapandeemia ning restoranide, kohvikute, baaride ja hotellide sulgemine tuli ootamatult. Samuti on tühistatud paljud festivalid ja messid, kus samuti oleks õlut pakutud. Selleks suveks oli ette toodetud 10 miljonit liitrit õlut, mis ei kasta nüüd kellegi kurku. Tünnides olev õlu tuleb kanalisatsiooni kallata,» teatas Prantsuse õlletootjate liit.

Liidu esindajad lisasid, et restoranid ja baarid täiendasid oma õllevaru selle aasta alguses, kuid alates märtsist ei olnud neil õlut enam kellelegi müüa, sest nad pidid koroonaviiruse tõttu uksed sulgema.

Viimasel ajal on Prantsusmaal muutunud populaarseks pastöriseerimata õlu, mis ei säili niikaua kui teised õlled.

«Pastöriseerimata õlles on humalat rohkem ja see õlu säilib oma «taimsuse» tõttu vaid 2 – 3 kuud. Päras seda hakkab maitse kaduma ja jook muutub joomiskõlbmatuks,» teatas Prantsuse õlletootjate liit.

Lisati, et korooanviirus tekitab õlletootjatele suurt kahju ja nii mõnigi võib pankrotti minna.

Prantsusmaal on koroonaviiruse diagnoosi saanud 137 000 inimest, viirushaigus on võtnud elu ligi 26 000 inimeselt ja paranenud on üle 53 900 inimese.