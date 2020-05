Teadlaste arvates lahendasid nad Tunguusi plahvatuse mõistatuse

Tunguusi katastroofi ala, foto on tehtud 1929

Pakuti välja, et see võis olla meteoriit, kuid kuna kraatrit ei leitud, siis loobuti sellest teooriast.

Teadlased ei välistanud, et see võis olla Maa atmosfääris plahvatanud ebatavaline kosmiline keha, millega kaasnes lööklaine.

Kuna puud olid langenud järk-järgult, siis arvati, et hävingu tekitaja liikus õhus metsast üle.

Venelaste teooria avaldati teadusväljaandes Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Nad uurisid ka 1970. aastatel välja pakutud teooriat, et tegemist oli jäämeteoriidiga, kuid arvutimudelid näitasid, et see enamjaolt jääst koosnev kosmiline keha oleks hävinenud juba Maa ülemises atmosfääris.