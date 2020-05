ARVED TAHAVAD MAKSMIST ⟩ Portugalis avas prostituutide õiguste eest võitlev kupeldaja keset eriolukorda bordelli

Majanduslikud raskused ja äärmine vaesus on sageli põhjus, miks naised prostituudiks lähevad. See on üks väheseid ameteid, mis võimaldab kiiresti mingi hulga raha teenida, et arved tasuda. Portugalis tegi riigi tuntuim kupeldaja keset eriolukorda just naistele mõeldes ühe bordellidest lahti.