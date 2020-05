PILTUUDIS ⟩ 23-aastaselt surnud ameeriklast mälestati karantiini tõttu videomängus

Tema pere ja sõbrad ei saanud kehtestatud eriolukorra tõttu New Yorgis Perezit tavapäraselt mälestada, ning nõnda otsustasid Perezi lähedased korraldada virtuaalsed matused. Kuna noormees oli oma elu jooksul suur videomängude fänn, mälestati teda «Animal crossing» videomängus.

Nintendo «Animal crossing» on võrgumängude seeria, mille kõige uuem osa «New horizon» tuli välja 20. märtsil, ning seda on saatnud tohutu edu, vahendab gamesindustry.biz.